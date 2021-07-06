Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Скасовується обов’язкове носіння масок у громадських місцях, а також правила соціального дистанціювання. Також будуть зняті обмеження на кількість людей, які можуть збиратися в одному будинку (згідно із законом було не більше шести осіб).

Борис Джонсон підтвердив:

зняття обмежень на відвідування весіль і похоронів;

будуть скасовані правила обслуговування столиків у барах і ресторанах;

будуть зняті обмеження на кількість відвідувачів у будинках для людей похилого віку;

масштабні заходи юридично не потребують сертифікації та узгодження.

Це означає, що нічні клуби відкриються вперше з початку пандемії.

Сам прем’єр Борис Джонсон сказав, що навіть після скасування законодавчої вимоги щодо носіння маски він продовжить її носити в людних місцях.

За словами голови уряду, можливість скасувати більшість юридичних обмежень стала можливою завдяки масовій вакцинації в період, коли значно знизилася кількість захворювань і пов’язана з цим смертність.

При цьому обов’язкова самоізоляція для тих, у кого позитивний результат тесту, буде продовжена.

У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії є свої власні правила щодо боротьби з епідемією.

У Шотландії маски можуть залишитися обов’язковими навіть після 9 серпня.

В Уельсі міністри заявили, що людям потрібно буде навчитися жити з COVID-19. Обмеження в Північній Ірландії вже пом’якшили, але 8 липня відбудеться ще один перегляд.