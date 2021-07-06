Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Скасовується обов’язкове носіння масок у громадських місцях, а також правила соціального дистанціювання. Також будуть зняті обмеження на кількість людей, які можуть збиратися в одному будинку (згідно із законом було не більше шести осіб).
Борис Джонсон підтвердив:
- зняття обмежень на відвідування весіль і похоронів;
- будуть скасовані правила обслуговування столиків у барах і ресторанах;
- будуть зняті обмеження на кількість відвідувачів у будинках для людей похилого віку;
- масштабні заходи юридично не потребують сертифікації та узгодження.
Це означає, що нічні клуби відкриються вперше з початку пандемії.
Сам прем’єр Борис Джонсон сказав, що навіть після скасування законодавчої вимоги щодо носіння маски він продовжить її носити в людних місцях.
За словами голови уряду, можливість скасувати більшість юридичних обмежень стала можливою завдяки масовій вакцинації в період, коли значно знизилася кількість захворювань і пов’язана з цим смертність.
При цьому обов’язкова самоізоляція для тих, у кого позитивний результат тесту, буде продовжена.
У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії є свої власні правила щодо боротьби з епідемією.
У Шотландії маски можуть залишитися обов’язковими навіть після 9 серпня.
В Уельсі міністри заявили, що людям потрібно буде навчитися жити з COVID-19. Обмеження в Північній Ірландії вже пом’якшили, але 8 липня відбудеться ще один перегляд.
- Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.