Про це повідомляє телеканал CNN.

Співробітникам Лінкольнширского парку дикої природи, що в східній Англії, довелося забрати папуг, хоча їх передали на утримання всього кілька днів тому.

“Вони всі лаялися. Ми турбувалися про дітей. Мене вони (папуги) називали жирним муд*лом, кожен раз, коли я проходив повз”, – сказав CNN Travel виконавчий директор парку Стів Ніколс.

Африканські сірі папуги – Ерік, Джейд, Елсі, Тайсон і Біллі – були передані в парк від п’яти різних власників. Протягом одного тижня вони разом ділили приміщення для карантину.

“Вони буквально за дуже короткий проміжок часу навчилися лаятися один на одного. F**k off – їхня улюблена лайка”, – сказав Ніколс.

За словами директора, багатьом дорослим відвідувачам припало до душі таке вміння птахів і вони із задоволенням їм відповідали так само.

Але турбота про молодих відвідувачів змусила персонал тимчасово прибрати птахів з громадських місць парку. Тепер співробітники сподіваються, що птахи забудуть ці слова, якщо якийсь час будуть жити окремо один від одного.

Африканські сірі – одні з найпопулярніших видів папуг. За даними Асоціації виробників кормів для домашніх тварин, в 2019 році у Великобританії близько 1,1 мільйона таких птахів містилися в якості домашніх тварин.