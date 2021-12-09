Про це повідомляє британська служба ВВС.
Відтак, британський уряд переходить до резервного плану зі стримування COVID-19.
Нові обмеження включають:
- З понеділка – відновлення роботи вдома для тих, хто може;
- З п’ятниці – поширення обов’язкового носіння маски на “більшість закритих громадських місць”, включаючи театри та кінотеатри. Винятки будуть “там, де це непрактично”, наприклад, при вживанні їжі, фізичних вправах чи співі;
- З середи перепустка COVID Pass, де міститься інформація про щеплення або результати тесту, стане обов’язковою для нічних клубів і місць з великим скупченням людей;
- Запровадження щоденних тестів для людей, які контактували з хворими на Omicron, замість періоду ізоляції.
Прем’єр-міністр сказав, що Omicron, “поширюється набагато швидше”, ніж попередній варіант Delta.
Нові заходи не є локдауном, різдвяні вечірки та вистави скасовувати не планується, проте, вони мають відбуватись при дотриманні обмежень.
“Найкращий спосіб забезпечити Різдво якомога ближче до нормального. Хоч це й дратує, але це не карантин”, – сказав Джонсон.
Міністри неодноразово заявляли, що у Великій Британії не планується черговий карантин.
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