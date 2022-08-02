Найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах - Англії та Франції.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що цьогорічний липень став найпосушливішим для Англії з 1935 року та найпосушливішим для Франції з 1959 року: на території обох країн зафіксовано рекордну спеку.

Зокрема протягом минулого місяця в Англії випало всього 35% (23,1 мм) від середньої кількості опадів за місяць, розповіли у метеорологічній службі Великої Британії.

Найбільше від посухи потерпали на півдні та сході країни. Саме у південній частині Англії зафіксовано найпосушливіший липень за всю історію спостережень з 1836 року – всього 17% від середньомісячної кількості опадів.

Як і на інші країни Європи, у липні Британські острови пережили рекордну спеку. У Великій Британії вперше температура перевищила +40 градусів за Цельсієм, а рекордну температуру в +40,3 градуса за Цельсієм було встановлено 19 липня в Конінгсбі, графство Лінкольншир.

У Франції в липні випало лише 7,8 мм опадів, повідомив у понеділок міністр екологічного переходу країни Крістоф Бешу. За його словами, Франція відчула дефіцит опадів. Зокрема, заявив французький міністр, у липні опадів випало на 88% менше, ніж було необхідно.

Липнева хвиля спеки викликала масштабні лісові пожежі у західній і південній частинах Франції, і, згідно з прогнозами синоптиків, цього тижня Франція знову опиниться у полоні спеки.

За даними метеорологічної служби країни Météo France, на південному заході температура повітря 3 серпня потенційно може досягти +40 градусів за Цельсієм.

У місцевій пожежній службі повідомили, що на півдні Франції спалахують лісові пожежі. Найбільша пожежа виникла у департаменті Гар і знищила понад 350 гектарів лісів.

За повідомленням дослідників Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії, майже половині європейського континенту, зокрема й Великій Британії, загрожує посуха.