Про це повідомляє турецьке Агентство Анадолу.
Захід відбудеться у четвер, 10 березня, розповів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Зустріч проведуть у рамках Дипломатичного форуму в Анталії. Погодилися на неї глави Міністерств закордонних справ Дмитро Кулеба та Сергій Лавров.
“Зустріч відбудеться за моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації”, – сказав турецький міністр.
Мевлют Чавушоглу висловив надію, що майбутня зустріч принесе мир та стабільність у регіоні. Абсолютним пріоритетом у перемовинах є припинення військових дій. Зазначимо, що турецька сторона виступала за мирне та дипломатичне врегулювання агресії, яку розв’язала РФ.
У МЗС Туреччини наголосили, що початок повномасштабного вторгнення спровокував евакуацію понад 12 тисяч турецьких громадян.
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