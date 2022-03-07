У турецькому місті Анталія проведуть тристоронню зустріч на тлі війни в Україні. Під час неї перемовини відбудуться між главами МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це повідомляє турецьке Агентство Анадолу.

Захід відбудеться у четвер, 10 березня, розповів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Зустріч проведуть у рамках Дипломатичного форуму в Анталії. Погодилися на неї глави Міністерств закордонних справ Дмитро Кулеба та Сергій Лавров.

“Зустріч відбудеться за моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації”, – сказав турецький міністр.

Мевлют Чавушоглу висловив надію, що майбутня зустріч принесе мир та стабільність у регіоні. Абсолютним пріоритетом у перемовинах є припинення військових дій. Зазначимо, що турецька сторона виступала за мирне та дипломатичне врегулювання агресії, яку розв’язала РФ.

У МЗС Туреччини наголосили, що початок повномасштабного вторгнення спровокував евакуацію понад 12 тисяч турецьких громадян.