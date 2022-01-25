У курортному місті Анталья (Туреччина) сьогодні, 25 січня, випав сніг уперше за останні 29 років. У ці місяці в Антальї було побито температурні рекорди, але із середини минулого тижня температура повітря почала знижуватися.

Шар снігу 2-6 см зафіксували у прибережних частинах міста та на заході. На сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксекі та Гюндоумуш), на височинах у районах Манавгат, Серік, Аланія та Газіпаша очікується, що висота снігового покрову буде понад 20 см.

Востаннє в місті сніг випадав у січні 1993 року, висота опадів тоді була 5 см.