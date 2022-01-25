#Antalya #Kar
Part 3 🥶 pic.twitter.com/7VX39ocPIk
— Efe ERBİL (@ephebos1903) January 25, 2022 class=”align-left”>Водночас на решті території країни також тривають снігопади, подекуди покрив становить до 50-60 сантиметрів.
Через сильний снігопад зупинився аеропорт Стамбула.
“У зв’язку з несприятливими умовами всі польоти були тимчасово припинені з міркувань безпеки”, – йдеться в повідомленні аеропорту
На летовищі через значну кількість снігу обвалився дах одного з вантажних терміналів. Через снігопад тисячі людей також застрягли у заторах на магістралях.
- Нагадаємо, на околиці пустелі Сахара в Алжирі почався снігопад, коли температура зменшилася до позначки -2°.
- Раніше ми писали, що на Алясці температура повітря сягнула рекордних +19,4°C.
- Також, що у Гренландії зафіксували рекордні +13°C.
- І нагадаємо, що сьогодні, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме. Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів.