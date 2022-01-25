Про це повідомляє турецьке видання NTV.
Шар снігу  2-6 см зафіксували у прибережних частинах міста та на заході. На сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксекі та Гюндоумуш), на височинах у районах Манавгат, Серік, Аланія та Газіпаша очікується, що висота снігового покрову буде понад 20 см.
Востаннє в місті сніг випадав у січні 1993 року, висота опадів тоді була 5 см.

#Antalya #Kar
Part 3 🥶 pic.twitter.com/7VX39ocPIk

Через сильний снігопад зупинився аеропорт Стамбула.

“У зв’язку з несприятливими умовами всі польоти були тимчасово припинені з міркувань безпеки”, – йдеться в повідомленні аеропорту

На летовищі через значну кількість снігу обвалився дах одного з вантажних терміналів. Через снігопад тисячі людей також застрягли у заторах на магістралях.