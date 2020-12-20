Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.
У двох пар дженту вилупилося троє дитинчат: у однієї, яка перша відклала яйця, одразу двоє, а у іншої – одне, а друге скоро має з’явитися на світ.
Науковці зазначають, що зараз малеча має сіре забарвлення, але наприкінці січня почнуть линяти і матимуть звичне чорно-біле.
Ще 20-30 днів дитинчата залишатимуться в гнізді, де за ними доглядають батьки.
“До речі, малечу вони годують по черзі: доки один сидить на гнізді, інший добуває їжу в океані. Потім повертається, змінює партнера і починає годувати пташенят. До Нового року мабуть вся станція буде в джентенятах”, – йдеться у повідомленні.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
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