Наприкінці антарктичного літа біля станції "Академік Вернадський" спостерігається таке явище, як "цвітіння" снігу. Цього року він замість білого став зеленим та малиновим.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Таке забарвлення з’являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний — каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Зазначається, що “цвітіння снігу” сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

“Торік інформація про малиновий сніг біля української станції обійшла не лише всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки. Завдяки такій популярності цю новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу й запропонували НАНЦ спільне дослідження: визначити, яка ж площа Антарктиди влітку вкривається кольоровим снігом”, — розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Розпочати дослідження планується незабаром, воно відбуватиметься через верифікацію на місці супутникових знімків. Результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів внаслідок глобального потепління.