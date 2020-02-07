В Антарктиді зафіксували найвищу за всю історію температуру: термометр аргентинської дослідницької станції показав 18,3 °C, що вище ніж попередній рекорд на 0,8 °C.

Про це пише The Guardian.

Попередній рекорд був зафіксований у 2015 році. Тоді температура повітря становила +17,5 °C.

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, півострів Антарктида – є одним з місць на Землі, які найбільш швидко нагріваються: він теплішав майже на 3 градуси за останні 50 років, а льодовики регіону стрімко тануть.

За словами фахівця з питань клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні, професора Джеймса Ренвіка, вищі температури в цьому регіоні, як правило, збігаються з сильними північно-західними вітрами, що спускаються з гірських схилів, що є характерною рисою погодних умов останні днями.

“Причина, через яку півострів нагрівається швидше, ніж в інших місцях, полягає в поєднанні природних коливань і сигналів потепління”, – додав він.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️ Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord… pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020