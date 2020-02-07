Про це пише The Guardian.
Попередній рекорд був зафіксований у 2015 році. Тоді температура повітря становила +17,5 °C.
За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, півострів Антарктида – є одним з місць на Землі, які найбільш швидко нагріваються: він теплішав майже на 3 градуси за останні 50 років, а льодовики регіону стрімко тануть.
За словами фахівця з питань клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні, професора Джеймса Ренвіка, вищі температури в цьому регіоні, як правило, збігаються з сильними північно-західними вітрами, що спускаються з гірських схилів, що є характерною рисою погодних умов останні днями.
“Причина, через яку півострів нагрівається швидше, ніж в інших місцях, полягає в поєднанні природних коливань і сигналів потепління”, – додав він.
#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️
Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord… pic.twitter.com/rhKsPFytCb
— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020
- Раніше вчені зафіксували, що від східного узбережжя Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг площею 1636 квадратних кілометрів і вагою 315 млрд тонн.