Про це пише The Guardian.

Попередній рекорд був зафіксований у  2015 році. Тоді температура повітря становила +17,5 °C.

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, півострів Антарктида – є одним з місць на Землі, які найбільш швидко нагріваються: він   теплішав  майже на 3 градуси за останні 50 років, а льодовики регіону стрімко тануть.

За словами фахівця з питань клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні, професора Джеймса Ренвіка, вищі температури в цьому регіоні, як правило, збігаються з сильними північно-західними вітрами, що спускаються з гірських схилів, що є характерною рисою погодних умов  останні днями.

“Причина, через яку півострів нагрівається швидше, ніж в інших місцях, полягає в поєднанні природних коливань і сигналів потепління”, – додав він.

 