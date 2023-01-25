За даними Британської антарктичної служби, у неділю, 22 січня, від шельфового льодовика Брант в Антарктиді відколовся айсберг, співмірний за площею з Лондоном.

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що вчені вперше виявили значні тріщини в шельфовому льодовику десять років тому, але за останні два роки відбулося два великих розломи. Площа айсберга становить близько 1550 квадратних кілометрів.

Дослідники кажуть, що це було очікувано, і не є результатом зміни клімату.

“Ця подія відколу була очікуваною і є частиною природної поведінки шельфового льодовика Брант. Наші наукові та оперативні групи продовжують стежити за шельфовим льодовиком у режимі реального часу, щоб переконатися в його безпеці”, — прокоментував професор Домінік Ходжсон, гляціолог BAS.

Зазначено, що айсберг відколовся на тлі рекордно низького рівня площі морського льоду в Антарктиді, де зараз літо. “Хоча зменшення поверхні льоду завжди стрімке в цю пору, цього року воно було надзвичайно швидким, — повідомили на початку січня вчені Національного центру даних про сніг і лід, — а наприкінці грудня площа була найнижчою за 45 років супутникового запису”.

Дослідники з центру даних кажуть, що низький рівень площі морського льоду частково пояснюється великою смугою температур повітря, вищих за норму, які піднялися на 2 градуси Цельсія вище середнього над морем Росса в листопаді та грудні.

Протягом останніх кількох десятиліть рівень площі морського льоду в Антарктиді різко змінювався від рекордно високих до рекордно низьких показників.

“Є зв’язок між тим, що відбувається в Антарктиді, і загальною тенденцією до потепління в решті світу, але він відрізняється від того, що ми бачимо в гірських льодовиках і в Арктиці”, – сказав Тед Скамбос, гляціолог з Університету США.