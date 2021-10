Про це повідомив журналіст Стефано Ді Баттіст та американська газета The Washhington Post.

Попри рекордно спекотне літо у значній частині світу, на Південному полюсі зафіксували найхолоднішу зиму за всю історію спостережень.

З квітня по вересень 2021 року дослідницька група, що розташована на високому плато в Антарктиді, зареєструвала середню температуру – 61 °C.

Зазначається, що це найхолодніша температура від початку ведення записів у 1957 році. Вона також приблизно на 2,5°C нижча за середню температуру, зафіксовану протягом останніх 30 років.

1/1 Extraordinary coreless winter (April – September) at South Pole Station. The average as been -61.1 °C the coldest ever recoded. This value set -2.2 °C on the reference 1981-2010 and -2.5 °C on 1991-2020. Previous record -60.6 °C in 1976 pic.twitter.com/m8uWF5mt0c

— Stefano Di Battista (@pinturicchio_60) October 1, 2021