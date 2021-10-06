Про це повідомив журналіст Стефано Ді Баттіст та американська газета The Washhington Post.

Попри рекордно спекотне літо у значній частині світу, на Південному полюсі зафіксували найхолоднішу зиму за всю історію спостережень.

З квітня по вересень 2021 року дослідницька група, що розташована на високому плато в Антарктиді, зареєструвала середню температуру – 61 °C

Зазначається, що це найхолодніша температура від початку ведення записів у 1957 році. Вона також приблизно на 2,5°C нижча за середню температуру, зафіксовану протягом останніх 30 років.

 

Цю інформацію підтвердив науковий співробітник  NASA Річард Каллатер, зазначили у  The Washhington Post.

Джерело: Річард Каллатер/British Antractic Survey

Попередній рекорд найхолоднішої зими був 1976 року, він становив -60,6 °C.

Холод, що накрив регіон в цьому році, підняв рівень морського льоду в Антарктиді до п’ятого за величиною за всю історію спостережень.

  • Раніше сповіщалось, що за останні 50 років середня температура в Антарктиді зросла на + 3⁰С. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида “зеленіє”, деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо.

 