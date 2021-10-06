Про це повідомив журналіст Стефано Ді Баттіст та американська газета The Washhington Post.
Попри рекордно спекотне літо у значній частині світу, на Південному полюсі зафіксували найхолоднішу зиму за всю історію спостережень.
З квітня по вересень 2021 року дослідницька група, що розташована на високому плато в Антарктиді, зареєструвала середню температуру – 61 °C.
Зазначається, що це найхолодніша температура від початку ведення записів у 1957 році. Вона також приблизно на 2,5°C нижча за середню температуру, зафіксовану протягом останніх 30 років.
1/1 Extraordinary coreless winter (April – September) at South Pole Station. The average as been -61.1 °C the coldest ever recoded. This value set -2.2 °C on the reference 1981-2010 and -2.5 °C on 1991-2020. Previous record -60.6 °C in 1976 pic.twitter.com/m8uWF5mt0c
— Stefano Di Battista (@pinturicchio_60) October 1, 2021
Цю інформацію підтвердив науковий співробітник NASA Річард Каллатер, зазначили у The Washhington Post.
Попередній рекорд найхолоднішої зими був 1976 року, він становив -60,6 °C.
Холод, що накрив регіон в цьому році, підняв рівень морського льоду в Антарктиді до п’ятого за величиною за всю історію спостережень.
- Раніше сповіщалось, що за останні 50 років середня температура в Антарктиді зросла на + 3⁰С. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида “зеленіє”, деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо.