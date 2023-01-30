Про це повідомило New York Post.
Дослідниця Чиказького польового музею Марія Вальдес розповіла, що група вчених побачила метеорит “посеред блакитного льоду”. Його описали “розміром з гарбуз”, оскільки він – 17-фунтовий (майже 8 кілограмів). Міжнародна команда знайшла його 5 січня, наприкінці 11-денної експедиції.
Космічний камінь містить матеріали, яким мільярди років. Ймовірно, метеорит виник в Головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.
“З огляду на розмір метеорита, із 45 000 метеоритів, вилучених з Антарктиди за останнє століття, лише 100 мають такий розмір або більший”, – зазначили в Чиказькому музеї Філд, який був частиною експедиції.
Марія Вальдес описала його як “кору термоядерного синтезу”, який має вигляд склоподібного зовнішнього шару. Він трохи розплавився, коли увійшов в атмосферу. Те, що метеорит зношений, свідчить про те, що він був на Землі багато століть.
Камінь відправили до Королівського бельгійського інституту природничих наук у Бельгії для хімічного аналізу.
“Усі метеорити можуть щось сказати про еволюцію Землі, – сказала Вальдес. – Розмір не обов’язково має значення, коли мова йде про метеорити, і навіть крихітні мікрометеорити можуть бути неймовірно цінними з наукової точки зору”.
За останнє століття в Антарктиді знайшли близько 45 тисяч метеоритів. Більшість із них важили лише кілька грамів.
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