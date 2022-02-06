На пошуки корабля Ернеста Шеклтона, відомого англо-ірландського дослідника Південного полюса, вирушив південноафриканський криголам. Судно Шеклтона затонуло ще у 1915 році під час експедиції.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Зранку, 5 лютого, з Кейптауна в експедицію Endurance22 вирушив криголам SA Agulhas II. На його борту знаходиться 110 людей, серед яких 64 – експедиційна команда, а ще 46 – екіпаж криголаму.

Експедиція триватиме 35-45 днів і дослідникам вже прогнозують доволі складну подорож, адже криголаму потрібно пройти через товстий лід та сильні морози.

Використовуючи новітні технології експедиційна команда намагатиметься відшукати рештки затонулого корабля Ернеста Шеклтона та дослідити їх за допомогою двох підводних дронів. У разі успішної операції, затонуле судно залишать недоторканим, проте буде здійснене його 3D-сканування, яке транслюватимуть у режимі реального часу.

“Наша команда дуже сподівається, що вдасться відновити справедливість для цього надзвичайного розділу полярних досліджень. Проте ніяких гарантій того, що затонулий корабель буде знайдено, немає”, – розповів директор екседиції Менсун Баунд.

Відомо, що у 1915 році судно Шеклтона “Endurance” потрапило у крижану пастку у морі Ведделла та затонуло на глибині близько 3000 метрів. Досліднику, разом з командою, довелось рятуватись з корабля на шлюпках, на яких же вони й повернулись додому через Південний океан. Вся команда “Endurance” тоді вижила, а сам Ернест Шеклон став одним із головних народних героїв Великої Британії.

Точне місце аварії корабля визначити не вдалось. Більш того, навіть сучасним криголамам дістатись до цієї частини моря Ведделла досить складно через морський лід.