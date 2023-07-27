“Чому фронт військових дій перемістився в кабінету Державне бюро розслідувань та Національне бюро розслідувань України? Чому два крайні дні, ми не закуповуємо все необхідне для армії, а спостерігаємо слідчі дії в Департаменті державних закупівель? Чому паралізована робота Комісії по тиловому забезпеченню, а керівництво Департаменту державних закупівель замість виконання покладених на нього задач не виходить з допитів?”, – написала Ярова.
Вона закликала негайно врегулювати питання прибутку постачальників Міноборони (який ДАСУ розцінила як збитки держави) та питання ПДВ при закупівлі пально-мастильних матеріалів.
“ДБР та НАБУ розблокуйте роботу Департаменту державних закупівель. Ви прекрасно знаєте, що там де є злочинні дії, ви сліпі, або завдяки комусь осліпли. І ваші дії зараз, це перешкоджання постачання ЗСУ”, – зазначила Ярова.