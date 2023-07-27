Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, відома волонтерка Дана Ярова опублікувала відкритий лист, в якому звернулась до Офісу Президента, Кабміну, Державної податкової служби України, Державної аудиторської служби України (ДАСУ), до народних депутатів - зокрема, до голови профільного податкового парламентського Комітету Данили Гетьманцева. За її словами, процес закупівлі для армії, в тому числі пально-мастильних матеріалів, у яких є нагальна потреба, буквально заблокований.

“Чому фронт військових дій перемістився в кабінету Державне бюро розслідувань та Національне бюро розслідувань України? Чому два крайні дні, ми не закуповуємо все необхідне для армії, а спостерігаємо слідчі дії в Департаменті державних закупівель? Чому паралізована робота Комісії по тиловому забезпеченню, а керівництво Департаменту державних закупівель замість виконання покладених на нього задач не виходить з допитів?”, – написала Ярова.

Вона закликала негайно врегулювати питання прибутку постачальників Міноборони (який ДАСУ розцінила як збитки держави) та питання ПДВ при закупівлі пально-мастильних матеріалів.

“ДБР та НАБУ розблокуйте роботу Департаменту державних закупівель. Ви прекрасно знаєте, що там де є злочинні дії, ви сліпі, або завдяки комусь осліпли. І ваші дії зараз, це перешкоджання постачання ЗСУ”, – зазначила Ярова.