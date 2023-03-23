У Великій Британії заявили про намір постачати Україні озброєння зі збідненим ураном. На це доволі різко відреагували у Росії і почали погрожувати посиленням атак на Україну. Журналісти Associated Press проаналізували ситуацію щодо цього питання.

Про це йдеться у матеріалі інформаційного агентства.

Росія погрожувала посилити напади на Україну після того, як британський уряд оголосив, що надасть Україні такий тип боєприпасів, який, за неправдивими твердженнями РФ, містить ядерні компоненти.

Міністерство оборони Великої Британії 20 березня підтвердило, що надасть Україні бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Такі снаряди були розроблені США під час холодної війни для знищення радянських танків, зокрема тих самих танків Т-72, ​​з якими зараз бореться Україна на полі бою.

Збіднений уран є побічним продуктом процесу збагачення урану, необхідного для створення ядерної зброї. Снаряди зберігають деякі радіоактивні властивості, але вони не можуть викликати такої ядерної реакції, як ядерна зброя, – сказав ядерний експерт RAND і дослідник політики Едвард Гейст.

Це не завадило росіянам відверто попередити, що надання цих боєприпасів відкриває двері для подальшої ескалації. У минулому вони припускали, що війна може перерости до використання ядерної зброї.

І британське міністерство, і Білий дім відкинули російські звинувачення. Але боєприпаси несуть у собі ризики, навіть якщо це не ядерна зброя.

Збіднений уран є побічним продуктом процесу створення більш рідкісного збагаченого урану, який використовується в ядерному паливі та зброї. Попри те, що збіднений уран – менш потужний, ніж збагачений, і не здатний викликати ядерну реакцію, збіднений уран надзвичайно щільний – щільніший за свинець – якість, яка робить його дуже привабливим для снарядів.

“Він настільки щільний і має такий сильний імпульс, що просто продовжує проходити крізь броню – і нагріває її настільки, що вона загоряється”, – сказав Гейст.

Після пострілу боєприпас зі збідненим ураном стає “по суті екзотичним металевим дротиком, випущеним з надзвичайно високою швидкістю”, – сказав старший аналітик RAND з питань оборони Скотт Бостон.

У 1970-х роках армія США почала виготовляти бронебійні снаряди зі збідненого урану і з того часу додала його в композитну танкову броню для її посилення. Також додали збіднений уран до боєприпасів штурмовика ВПС А-10, відомого як “вбивця танків”. За словами Бостона, американські військові все ще розробляють боєприпаси зі збідненим ураном, зокрема бронебійний снаряд M829A4 для основного бойового танка M1A2 Abrams.

Президент РФ Володимир Путін попередив, що його країна “зреагує відповідним чином, враховуючи, що колективний Захід починає використовувати зброю з “ядерним компонентом””.

Британці “втратили орієнтир”, – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, попередивши, що боєприпаси є “кроком до прискорення ескалації”.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що це оголошення – “ще один крок, і їх залишилося не так багато”.

Білий дім засудив заяви Росії як дезінформацію.

Росія також має боєприпаси зі збідненим ураном, і просто не хоче, щоб вони були в України, за словами офіційного представника Білого дому, який не мав права коментувати це питання та говорив на умовах анонімності.

Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що, наскільки йому відомо, США не надсилали Україні боєприпаси зі збідненого урану зі свого власного арсеналу.

Хоча боєприпаси зі збідненим ураном не вважаються ядерною зброєю, їхнє випромінювання низьких рівнів радіації спонукало ядерний контроль ООН закликати до обережності при поводженні та попереджати про можливу небезпеку опромінення.

Поводження з такими боєприпасами “потрібно звести до мінімуму, і слід носити захисний одяг (рукавички)”, – застерігає Міжнародне агентство з атомної енергії, додаючи, що “тому може знадобитися проведення інформаційної кампанії для громадськості, щоб гарантувати, що люди уникають поводження з боєприпасами”.

“Це має бути частиною будь-якої оцінки ризику, і такі запобіжні заходи мають залежати від обсягу та кількості боєприпасів, які використовуються в зоні”.

МАГАТЕ зазначає, що збіднений уран є переважно токсичною речовиною, на відміну від радіаційної небезпеки. Частинки в аерозолях можна вдихнути або проковтнути, і хоча більшість виводиться, деякі можуть потрапити в кров і спричинити пошкодження нирок.

“Високі концентрації в нирках можуть спричинити пошкодження та, у крайніх випадках, ниркову недостатність”, – заявляють у МАГАТЕ.

Низький рівень радіоактивності снаряда зі збідненим ураном “є помилкою, а не особливістю” боєприпасу, – сказав Гейст, і якби американські військові змогли знайти інший матеріал з такою ж щільністю, але без радіоактивності, вони, ймовірно, використали б його замість цього.

Боєприпаси зі збідненим ураном використовувалися у війні в Перській затоці 1991 року проти іракських танків Т-72 і знову під час вторгнення в країну в 2003 році, а також у Сербії та Косово. Американські військові ветерани тих конфліктів сумнівалися, чи призвело їх використання до захворювань, з якими вони зараз стикаються.

Спікер нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін заявив, що постачання снарядів зі збідненим ураном можуть призвести до “трагедії глобального масштабу, яка в першу чергу торкнеться європейських країн”.

За словами Володіна, використання таких боєприпасів США в колишній Югославії та Іраку призвело до “радіоактивного зараження і різкого зростання онкологічних захворювань”.