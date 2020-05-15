Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВРУ.
“Лист про можливе тестування на COVID-19, який поширили низка Інтернет-видань, надійшов на електронну пошту Верховної Ради України як інформаційний лист і саме як інформаційний лист він був направлений для інформування народних депутатів у зв’язку з пандемією та великою кількістю запитів до Апарату щодо тестування, в тому числі і на наявність антитіл до COVID-19”, — заявили в Апараті.
Варто також зазначити, що положення про Апарат Верховної Ради не передбачає інформування про медичні засоби.
Раніше повідомлялося, що Апарат Верховної Ради розіслав народним депутатам електронного листа з пропозицією придбати в одній з київських лабораторій “Сертифікат імунітету до COVID-19”.
Автори листа стверджують, що “Сертифікат імунітету до COVID-19” нібито підтверджує, що його власник “більше не ризикує заразитися коронавірусом тому що він у нього вже був”.