В Апараті Верховної Ради України заявили, що “ніколи не продавали і не можуть продавати ніякі “сертифікати про імунітет до коронавірусу”, а повідомлення про можливість придбати такий сертифікат було розіслано народним депутатам виключно з метою проінформувати.

Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВРУ.

“Лист про можливе тестування на COVID-19, який поширили низка Інтернет-видань, надійшов на електронну пошту Верховної Ради України як інформаційний лист і саме як інформаційний лист він був направлений для інформування народних депутатів у зв’язку з пандемією та великою кількістю запитів до Апарату щодо тестування, в тому числі і на наявність антитіл до COVID-19”, — заявили в Апараті.

Варто також зазначити, що положення про Апарат Верховної Ради не передбачає інформування про медичні засоби.

Раніше повідомлялося, що Апарат Верховної Ради розіслав народним депутатам електронного листа з пропозицією придбати в одній з київських лабораторій “Сертифікат імунітету до COVID-19”.

Автори листа стверджують, що “Сертифікат імунітету до COVID-19” нібито підтверджує, що його власник “більше не ризикує заразитися коронавірусом тому що він у нього вже був”.