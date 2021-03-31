У картографічному сервісі від американської компанії Apple – Apple Maps з’явилися рекомендації, які мають допомогти під час подорожей в епоху пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, інформують видання Engadget та The Verge.

Йдеться про рекомендації щодо перебування в аеропортах.

При пошуку потрібного аеропорту в Apple Maps з’являтиметься інформація щодо правил, які в ньому діють в умовах пандемії.

Це буде короткий виклад процедур, пов’язаних із коронавірусом: необхідність носити маски, правила карантину і вимоги до тестування. Ці дані супроводжуватимуться посиланням на веб-сайт аеропорту, де можна детальніше дізнатися про них.

Відповідну інформацію для Apple Maps надає Міжнародна рада аеропортів (Airports Council International, ACI). Інформація буде доступна про ті аеропорти, дані щодо яких є в ACI.

Доступ до інформації отримають користувачі iPhone, iPad і Mac.

Варто відзначити, що від початку пандемії Apple оновила сервіс Apple Maps, включивши до нього іншу корисну інформацію про COVID-19. Зокрема, застосунок можна використовувати для пошуку місць вакцинації, а також місць тестування на коронавірус.