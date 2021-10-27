У застосунку Apple Music for Artists виправили карти, на яких зобразили Україну без тимчасово окупованого півострова Крим.

Про це повідомили у посольстві України в США.

“Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple… Карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим – це Україна”, – повідомили в посольстві.

Тиждень тому стало відомо, що у застосунку Apple Music for Artists розмістили мапу України без Криму. Міністерство закордонних справ доручило посольству у США звернутися до компанії Apple щодо ситуації, що склалася.

“Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невіддільної частини території України”, – пояснили тоді в МЗС України.

Нагадаємо, що в італійському підручнику з географії “Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia” авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії.