Після того як компанія Apple офіційно оголосила про нові функції, спрямовані на захист дітей, було видано внутрішню записку, в якій пояснили складнощі, які можуть виникнути при реалізації нововведень.

Про це повідомляє видання 9to5mac.

В Apple повідомили про нові функції, спрямовані на захист конфіденційних зображень в iMessage, сканування зображень в iCloud щодо наявності матеріалів про сексуальне насилля над дітьми (CSAM), а також нововведення для Siri та пошуковика.

У внутрішній службовій записці, яку отримало видання, в компанії визнали, що недоліки все ще є, але нові функції “подвоюють зусилля з захисту дітей”.

Попри схвальні відгуки, в Apple отримали й критичні. Зокрема, з боку Едварда Сноудена та Electronic Frontier Foundation. Критичні зауваження були пов’язані, в першу чергу, з функцією сканування фото в iCloud для перевірки збігів на предмет контенту, який можна маркувати, як дитяче порно (CSAM).

Автор внутрішнього службового документа – віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Себастьян Маріно-Мес. Надалі Apple збирається”пояснювати та деталізувати функції”, які було запропоновано. Він пояснив, що спочатку в Apple отримували “багато позитивних відгуків” про нові функції, однак над ними ще потрібно працювати, бо “деякі люди не розуміють, як ці функції працюватимуть та переймаються через наслідки”. На його думку, компанія намагається зберегти конфіденційність користувачів, а нові функції вважає “подвійним захистом прав дітей”.

Ось текст внутрішньої записки:

“Від сьогодні починають працювати функції для Розширеного захисту дітей, і я хотів скористатися можливістю, аби подякувати кожному з вас за вашу напружену роботу протягом останніх кількох років. Ми б не змогли реалізувати цю мету без вашої самовіддачі та стійкості. Забезпечення безпеки дітей – таке важливе завдання. В істинному стилі Apple для досягнення цієї мети потрібна була глибока багатофункціональна прихильність. Це спеціалізація в інженерній справі, GA, HI, юриспруденції, маркетингові, PR. Те, про що ми оголосили сьогодні, є продуктом плідної співпраці для створення інструментів із захисту дітей. Ми отримали багато позитивних відгуків. Ми знаємо, що дехто не розуміє наші нововведення, дехто переймається через наслідки, але ми продовжимо пояснювати та деталізувати функції, аби люди розуміли, що саме ми зробили. Хоча попереду перед нами багато важкої роботи з реалізації нових функцій протягом наступних кількох місяців, я хотів би поділитися цією запискою, яку ми отримали від NCMEC. Мене це мотивує і я сподіваюсь, що вас також. Я пишаюся тим, що працюю в Apple з такою прекрасною командою. Дякую!”

Окрім цього, до записки додали повідомлення від Національного центру в справах дітей, зниклих безвісти, підписану Марітою Родрігес, виконавчим директором зі стратегічного партнерства. Саме з NCMEC компанія Apple тісно співпрацювала й продовжить працювати, реалізовуючи нові функції.

Ось повний текст записки NCMEC, відправленої команді Apple:

“Я хотіла б поділитися радістю й сказати, що в NCMEC пишаються кожним із вас та прекрасними рішеннями, які ви ввели, аби захистити дітей. Для всієї нашої команди було важливо бачити те, що ви презентували сьогодні. Я знаю, що це був довгий день, і що багато з вас, можливо, не спали 24 години. Ми знаємо, що наступні дні будуть наповнені голосами критиків. Але наші голоси будуть вищими. Наша прихильність вихованню дітей, які пережили найнеймовірніші знущання і переслідування, буде ще сильнішою. Я сподіваюся, що в ці довгі дні й безсонні ночі ви знайдете втіху, знаючи, що завдяки вам багато тисяч дітей, які зазнали сексуальної експлуатації, будуть врятовані та отримають шанс на дитинство, якого вони заслуговують. Дякуємо вам за те, що ви знайшли спосіб захистити дітей, дотримуючись принципів конфіденційності”.