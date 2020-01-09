В Apple підтвердили, що сканують фото в iCloud і розповіли навіщо

Старша директорка Apple по глобальній конфіденційності Джейн Хорват підтвердила, що компанія сканує фотографії користувачів, завантажені в iCloud, і розповіла навіщо.

Про це вона розповіла на виставці CES’2020 в Лас-Вегасі, повідомляє видання The Telegraph.

За словами Хорват, компанія автоматично переглядає зображення, збережені в онлайн-сховище Apple – iCloud, щоб перевірити, чи містять вони незаконні фотографії, такі як сексуальне насильство над дітьми.

Зазначається, що Apple часто відмовляє правоохоронним органам і владі у зломі телефонів злочинців, захищаючи конфіденційність своїх користувачів.

Виступаючи на виставці в Лас-Вегасі, Хорват заявила, що видалення шифрування, яке використовується в додатку для обміну повідомленнями, не було “способом вирішення цих проблем”, однак наголосила:

“Ми використовуємо деякі технології, щоб допомогти відстежити матеріали про сексуальне насильство над дітьми. Apple прагне захищати дітей у всій нашій екосистемі, де б не використовувалися наші продукти, і ми продовжуємо підтримувати інновації в цій області. В рамках цього зобов’язання Apple використовує технологію зіставлення зображень, яка допомагає знаходити дітей і повідомляти про них. Подібно фільтрам спаму в електронній пошті, наші системи використовують електронні підписи для виявлення підозрілої експлуатації дітей”.

Водночас, в компанії не уточнили те, як вони перевіряють зображення насильства над дітьми, але багато технологічних компаній використовують систему PhotoDNA, в якій зображення перевіряються по базі даних раніше ідентифікованих зображень. Цю технологію також використовують Facebook, Twitter і Google.