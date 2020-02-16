Про це повідомляє видання The Verge.

Це пов’язано з тим, що в Apple незадоволені 5G-антеною, яку пропонує компанія Qualcomm через її розмір. Антенний модуль Qualcomm QTM525 занадто великий для витонченого дизайну, який Apple планує використати для нового смартфона.

Незважаючи на те, що компанія може застосувати власну 5G-антену в гаджетах, модеми для мереж зв’язку 5G все одно будуть поставлятися Qualcomm.

Як пише видання, в Apple зараз розглядають два варіанти комплектації нового iPhone. Так, у разі використання 5G-антени власного виробництва “яблучний” гаджет буде тоншим.

Також у компанії розглядають резервну версію, що передбачає використання антени і модему для 5G від Qualcomm. Це призведе до потовщення нових iPhone.

Як наголошує видання, Apple хоче бачити в нових смартфонах антени власного виробництва не лише через дизайн. Так, компанія намагається використовувати в гаджетах якомога менше компонентів стороннього виробництва (в тому числі від Qualcomm).

Передбачається, що Apple в майбутньому розробить власний 5G-модем для майбутніх iPhone, iPad та інших пристроїв. Поки ж компанії доведеться використовувати модулі Qualcomm.

Очікується, що Apple представить свої iPhone 5G вже цієї осені.