Apple виявляє і повідомляє про випадки жорстокого поводження з дітьми, завантажених в iCloud або відправлених через свої поштові сервери.

Про це пише портал 9to5mac.

Для кожного зображення жорстокого поводження з дітьми, вже виявленого владою, створюється хеш – це перетворення масиву вхідних даних. По суті, це цифровий підпис для цього зображення, і технічні компанії можуть змусити свої системи автоматично шукати зображення, що мають такий хеш.

“Коли пороговий рівень досягнуто, цього достатньо, щоб технічна компанія звернулася до відповідного органу, зазвичай до Національного центру зниклих та експлуатованих дітей (NCMEC). NCMEC – це некомерційна організація, яка виступає в якості “клірингового центру” правоохоронних органів для отримання інформації про сексуальну експлуатацію дітей в Інтернеті. Як правило, він передає інформацію в правоохоронні органи після того, як йому повідомляють про незаконний контент”, – пише Forbes.

Apple, здається, вирішила піти трохи далі, вручну перевіряючи зображення, щоб упевнитися в змісті контенту, перш ніж надати правоохоронним органам ім’я, адресу і номер мобільного телефону, пов’язані з відповідним Apple ID.

Про такий процесістало відомо з ордеру на обшук.

Слідчий опублікував коментарі службовця компанії Apple про те, як вони вперше виявили “кілька зображень дитячої порнографії”, які були завантажені користувачем в ICloud, а потім переглянуті в електронній пошті.

“Коли ми перехоплюємо електронні листи з підозрілими зображеннями, вони не відправляються передбачуваному одержувачу. Ця людина … відправила 8 електронних листів, які ми перехопили. [Сім] з цих листів містили 12 зображень. Всі 7 електронних листів і зображень були однаковими, як і адреса електронної пошти одержувача. Інший лист містив чотири зображення, які відрізнялися від 12 раніше згаданих. Передбачуваний одержувач був таким самим. Я підозрюю, це сталося, коли він відправляв ці зображення самому собі, а через те, що вони не були доставлені, він відправляв їх знову і знову”, – йдеться в коментарі працівників Apple.

Підхід Apple тут здається ідеальним. Компанія перевіряє зображення тільки в тому випадку, якщо вони зпівпадають з хешем відомого зображення, тому ризик перехоплення і перегляду невинних зображень Apple повинен бути дуже низьким. Крім того, компанія проводить ручну перевірку перед тим, як повідомити органам.