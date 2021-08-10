Про це повідомляє ВВС.
Технологія CSAM шукає збіги з реальними матеріалами до того, як зображення перейдуть в сховище iCloud. На думку критиків нововведення, це може бути “чорний хід” для офіційного спостереження за користувачами. Через це понад 5 тисяч осіб підписали відкритий лист до компанії проти введення такої технології.
У відповідь в Apple пообіцяли, що “не розширюватимуть систему”.
Минулого тижня прихильники цифрової конфіденційності попередили, що “авторитарні уряди різних країн можуть використовувати цю технологію для підтримки анти-ЛГБТ-режимів чи придушення політичних дисидентів в країнах, де протести вважаються незаконними”.
У компанії пояснили, що інші уряди не можуть використовувати таку функцію, оскільки їм доведеться отримати спеціальний дозвіл від Apple.
В Apple гарантують, що використовуватимуть CSAM тільки для пошуку зображень з жорстоким поводженням з дітьми.
В компанії додали, що CSAM скануватиме лише фото, які будуть в iCloud. Фото в “Галереї” не скануватимуть.