Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що через спалах коронавірусу компанія почала обмежувати поїздки співробітників в Китай, а також закрила один магазин в цій країні і скоротила години роботи інших роздрібних магазинів.

Про це він заявив у вівторок, повідомляє The Verge.

Зазначається, що заява Кука є ще одним свідченням того, що вірус впливає на присутність технологічної галузі на одному з найважливіших ринків, як для продажу, так і для виробничих операцій.

Водночас, один з провідних постачальників Apple – компанія Foxconn заявила, що не очікує, що коронавірус вплине на терміни його виробництва. Проте, на даний момент неясно, чи відчувала Apple якийсь спад роздрібної торгівлі в країні через спалах або чи планувала компанія коригувати свої виробничі плани.

“Ми закрили один з наших роздрібних магазинів, і ряд торгових партнерів також закрили свої магазини”, – оголосив Кук після щоквартального звіту Apple про доходи.

Він додав, що продажі компанії в місті Ухань, де почався спалах коронавірусу, невеликі. Крім того, роздрібний трафік Apple по всьому Китаю знизився.

Однією з причин цього є те, що уряд Китаю продовжив відпустку в честь китайського нового року, заохочуючи людей залишатися вдома та уникати поширення або зараження вірусом.

Кук також зазначив, що Apple вже врахувала затримку відкриття своїх виробничих потужностей через таке рішення влади. За його словами, прогноз виручки компанії на майбутній квартал повинен відобразити це.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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