У компанії Apple випустили спеціальну партію iPhone SRD для хакерів. Пристрій досліджує безпеку.

Про це повідомляє сайт Apple.

Учасники програми мають можливість отримати до мільйона доларів, якщо знайдуть вразливість в прошивці Apple Security Bounty.

Спеціальна модель iPhone має спрощений доступ до системних файлів.

Такий iPhone хакери можуть отримати безкоштовно. Єдина умова – взяти участь в програмі по тестуванню програмного забезпечення.

Для отримання спеціальної моделі iPhone SRD потрібно подати заявку.

Щоб взяти участь в програмі, потрібно створити обліковий запис в програмі Apple Developer, мати досвід пошуку проблем на платформі Apple або на інших доступних системах і платформах, а також бути старшим 21 року.

На сайті Apple є приклади виплат за роботу дослідників. Рекордна виплата — $1 млн.