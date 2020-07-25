Про це повідомляє сайт Apple.
Учасники програми мають можливість отримати до мільйона доларів, якщо знайдуть вразливість в прошивці Apple Security Bounty.
Спеціальна модель iPhone має спрощений доступ до системних файлів.
Такий iPhone хакери можуть отримати безкоштовно. Єдина умова – взяти участь в програмі по тестуванню програмного забезпечення.
Для отримання спеціальної моделі iPhone SRD потрібно подати заявку.
Щоб взяти участь в програмі, потрібно створити обліковий запис в програмі Apple Developer, мати досвід пошуку проблем на платформі Apple або на інших доступних системах і платформах, а також бути старшим 21 року.
На сайті Apple є приклади виплат за роботу дослідників. Рекордна виплата — $1 млн.