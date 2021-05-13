В Apple з’явилась кримськотатарська мова

Про це повідомив активіст Андрій Алексєєв, який надсилав звернення до компанії.
Зазначається, що тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською.
Активісти надсилали звернення в Apple щодо кримськотатарської мови з 2017 року. Тепер її додали, вказавши як Crimean Turkish (crh).
Нагадаємо, в кінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.
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