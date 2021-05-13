В Apple з’явилась кримськотатарська мова

Американська компанія Apple після чотирьох років звернень додала підтримку кримськотатарської мови в останньому оновленні своїх операційних систем.

Про це повідомив активіст Андрій Алексєєв, який надсилав звернення до компанії.

Зазначається, що тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською.

Активісти надсилали звернення в Apple щодо кримськотатарської мови з 2017 року. Тепер її додали, вказавши як Crimean Turkish (crh).