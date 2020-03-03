Кабінет міністрів України прийняв постанову щодо введення електронних лікарняних з квітня цього року.

Про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Ця послуга дозволить отримувати електронні лікарняні замість паперових аналогів. Для цього медики будуть використовувати спеціальний веб-інтерфейс з цифровим підписом.

Дубілет зазначив, що часто українці купують фейкові лікарняні по 200 гривень, через що держава втрачає мільярди гривень в рік.

Завдяки введенню електронних лікарняних, підробити їх буде складніше. Також виписати фейкові лікарняні не зможуть і самі лікарі, оскільки все буде автоматично фіксуватися й аналізуватися в єдиній електронній системі.

Щоб закрити такий лікарняний не обов’язково буде відвідувати лікаря ще раз. Медик поставить термін лікарняного за замовчуванням. Інформація про лікарняному автоматично буде передана роботодавцю.

Очікується, що система запрацює в квітні.