В аптеки України надійшла перша партія трьохвалентної вакцини від грипу "Джіс Флю" (Південна Корея).

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.

Перша партія вакцини від грипу склала 30 тисяч 360 доз. Це вакцина “Джіс Флю” (виробництво – Південна Корея).

“Вона пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу”, – сказано в повідомленні.

За даними відомства, в Україну вже завезено 45 тисяч доз трьохвалентної вакцини “Інфлувак” (Нідерланди). Вона надійде в аптеки після того, як пройде лабораторний контроль.

Також планується поставка чотирьохвалентної вакцини “Ваксигрип Тетра” (Франція). Вона з’явиться в аптеках через два тижні.

Зазначимо, що трьохвалентна вакцина (“Джіс Флю”) призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які будуть циркулювати в цьому епідсезоні, чотирьохвалентного – від чотирьох.

Нагадаємо, що в минулому сезоні від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина. При цьому, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб, 63% з яких – діти до 17 років.

У 2019 році в Україну поставили 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 осіб, тобто 0,6% населення. 10,5% з них – діти.