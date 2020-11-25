Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденний траур у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає телеканал Eltrecetv.

Марадона помер 25 листопада в віці 60 років після серцевого нападу.

“У зв’язку з кончиною Дієго Армандо Марадони президент країни оголосить триденну жалобу відсьогодні”, – йдеться в заяві.

У країні скасували розважальні заходи, національні прапори приспущені. У телеефір виходять програми про життя, кар’єру спортсмена і його перемоги.

Фернандес також висловив співчуття через смерть чемпіона світу 1986 року Дієго Марадони.