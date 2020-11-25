Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає телеканал Eltrecetv.
Марадона помер 25 листопада в віці 60 років після серцевого нападу.
“У зв’язку з кончиною Дієго Армандо Марадони президент країни оголосить триденну жалобу відсьогодні”, – йдеться в заяві.
У країні скасували розважальні заходи, національні прапори приспущені. У телеефір виходять програми про життя, кар’єру спортсмена і його перемоги.
Фернандес також висловив співчуття через смерть чемпіона світу 1986 року Дієго Марадони.
“Ти підніс нас на вершину світу. Ти зробив нас безмірно щасливими. Ти був найвеличнішим. Дякуємо, Дієго. Ми будемо сумувати за тобою все наше життя”, — написав він у Twitter.
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