Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я країни.

“Перший випадок мукормікозу, відомого як “чорна цвіль”, зафіксований у пацієнтки з Формози, у якої раніше був COVID-19″, – йдеться у повідомленні.

Так, мукормікоз виявили у 47-річної жінки з високим кров’яним тиском, цукровим діабетом II типу. Після виписки з лікарні, де вона лежала з коронавірусом, у жінки виник головний біль і порушення чутливості неба. Після обстеження було виявлено “чорний грибок”.

Крім цього, розслідується ще один можливий випадок мукормікозу. За даними відомства, є ймовірність, що від “чорного грибка” помер чоловік з провінції Буенос-Айрес.

Що таке мукормікоз?

Мукормікоз – дуже рідкісна інфекція, що викликається пліснявою, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної й гнилявих фруктах і овочах. “Він повсюдно зустрічається в ґрунті і повітрі, навіть в носі і слизу здорових людей”, – розповів очний хірург Ахшав Наїр. Йому довелося видалити око 25-річній пацієнтці, яка понад три тижні тому поборола COVID-19, але потім у неї діагностували грибкову інфекцію.

Грибок вражає носові пазухи, мозок та легені та може бути небезпечним для життя діабетиків або людей з важким імунодефіцитом: з онкозахворюваннями або з ВІЛ/СНІДом.

Вважається, що зниження імунітету може спровокувати випадки мукормікозу.