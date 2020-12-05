Про це повідомляють агентства Reuters і ВВС.
Відповідне рішення в п’ятницю схвалив Національний конгрес Аргентини.
Одноразовий збір, який отримав назву “податок мільйонера”, був підтриманий 42 сенаторами (проти виступили 26).
Податок доведеться заплатити тим громадянам, у кого є активи на суму понад 200 млн песо (близько 2,5 млн доларів) – це близько 12 тисяч осіб.
Один із авторів законопроєкту заявив, що нова норма торкнеться тільки 0,8% платників податків.
Багатим людям доведеться заплатити 3,5% зі своїх доходів, якщо їхні статки зберігаються в Аргентині, і 5,25% – якщо статки зберігаються за межами країни.
Таким чином уряд сподівається отримати не менше 3,7 млрд доларів.
Отримані гроші планується направити на закупівлю засобів захисту і ліків, а також для підтримки населення і бізнесу.
Так, 20% отриманих грошей планують витратити на закупівлю медичних товарів, 20% – на допомогу малому та середньому бізнесу, 20% – на стипендії для студентів, 15% – на соціальний розвиток і 25% – на підприємства з видобутку газу.
В Аргентині зареєстровано близько 1,5 млн випадків зараження коронавірусом і майже 40 тисяч летальних випадків.
Опозиційні політики вже висловили побоювання, що нова норма відлякає іноземних інвесторів.
В Аргентині зафіксовано близько 1,5 млн випадків інфікування коронавірусом та майже 40 тисяч смертей.
Карантинні заходи ще більше послабили економіку країни, яка бореться з безробіттям, високим рівнем бідності та величезним державним боргом. Аргентина знаходиться в рецесії з 2018 року.
- 4 грудня Верховна Рада України ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Вони спрямовані на підтримку підприємців і найманих працівників в умовах локдауну.