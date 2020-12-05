Влада Аргентини вирішила ввести одноразовий податок для найбагатших громадян, щоб отримати гроші на витрати через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють агентства Reuters і ВВС.

Відповідне рішення в п’ятницю схвалив Національний конгрес Аргентини.

Одноразовий збір, який отримав назву “податок мільйонера”, був підтриманий 42 сенаторами (проти виступили 26).

Податок доведеться заплатити тим громадянам, у кого є активи на суму понад 200 млн песо (близько 2,5 млн доларів) – це близько 12 тисяч осіб.

Один із авторів законопроєкту заявив, що нова норма торкнеться тільки 0,8% платників податків.

Багатим людям доведеться заплатити 3,5% зі своїх доходів, якщо їхні статки зберігаються в Аргентині, і 5,25% – якщо статки зберігаються за межами країни.

Таким чином уряд сподівається отримати не менше 3,7 млрд доларів.

Отримані гроші планується направити на закупівлю засобів захисту і ліків, а також для підтримки населення і бізнесу.

Так, 20% отриманих грошей планують витратити на закупівлю медичних товарів, 20% – на допомогу малому та середньому бізнесу, 20% – на стипендії для студентів, 15% – на соціальний розвиток і 25% – на підприємства з видобутку газу.

В Аргентині зареєстровано близько 1,5 млн випадків зараження коронавірусом і майже 40 тисяч летальних випадків.

Опозиційні політики вже висловили побоювання, що нова норма відлякає іноземних інвесторів.

В Аргентині зафіксовано близько 1,5 млн випадків інфікування коронавірусом та майже 40 тисяч смертей.

Карантинні заходи ще більше послабили економіку країни, яка бореться з безробіттям, високим рівнем бідності та величезним державним боргом. Аргентина знаходиться в рецесії з 2018 року.