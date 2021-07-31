В Аризоні (США) загинув чоловік, якого покусали сотні бджіл.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Це відбулося 29 липня. Чоловік поліз самотужки до вулика в Тусоні (штат Аризона). Місцеві жителі, які намагалися врятувати чоловіка, викликали пожежників. Як результат, троє осіб госпіталізували, а головний винуватець загинув через отримані укуси.

Пожежники пояснили, що вулик знаходився на дереві. Намагаючись стримати їх “напад”, троє пожежників постраждали. Всіх бджіл разом з вуликом довелося “утилізувати”.

За даними округу, де відбувся інцидент, як мінімум шестеро осіб постраждали внаслідок отриманих укусів.

Пожежники підтвердили, що загиблого чоловіка не змогли одразу ідентифікувати через отримані бджолині укуси.

В Центрі з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що в період з 2000 по 2017 роки, внаслідок укусів бджіл, ос та шершнів, померли 1109 осіб. Це по 62 смерті на рік.