В АРМА не знають, скільки коштів отримав бюджет від заарештованих російських активів

В Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів не володіють інформацією про те, скільки коштів надійшло до державного бюджету від управління арештованими російськими активами на території України.

Про це йдеться у відповіді АРМА на запит групи аналітиків Trap Aggressor, передає Statewatch.

В Агентстві пояснили, що резолютивна частина ухвали не завжди містить інформацію про власників активів, і додали, що “АРМА позбавлено можливості визначати кінцевих бенефіціарних власників активів”.

Загалом від управління всіма арештованими активами, включно з тими, які мають російських власників, до бюджету направлено понад 21,4 млн грн. Близько, 2,7 млн грн на місяць.

Водночас аналітики зазначають, коли суди арештовують активи, пов’язані із російськими власниками, то й АРМА, й органи правопорядку наголошують у власних прес-релізах саме на національному походженні власників.

У кінці серпня Офіс Генпрокурора України повідомив, що прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн, які належить громадянину РФ.

У жовтні АРМА самостійно повідомляло, що передало російські кораблі вартістю 500 млн грн українському підприємству.

Варто зазначити, що у вересні в АРМА передали понад 2 мільярди гривень активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії.

У Trap Aggressor зауважили, що наразі неможливо оцінити, чи багато це, чи мало отриманих від управління активів 2,7 млн грн на місяць, адже АРМА фактично не публікує повну інформацію про власні результати в управлінні арештованими активами, включно з російськими.