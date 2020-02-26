Колишній президент Вірменії Серж Саргсян, якого звинувачують в корупції, 25 лютого постав перед судом в Єревані.

Про це повідомляє місцеве інформагентство “Новости Армении”.

У справі також проходять власник компанії “Флеш” Барсегов Бегларян, колишній міністр сільського господарства Серго Карапетян, колишній заступник глави Мінсільгоспу Самвел Галстян і ексначальник Управління рослинництва того ж відомства Геворк Арутюнян.

Саргсян, який займав пост президента Вірменії два терміни поспіль з 2008 року, подав у відставку в 2018 році, коли його план залишитися при владі в якості прем’єр-міністра спровокував масові протести, лідером яких став колишній журналіст Нікол Пашинян, згодом обійняв посаду прем’єра.

Сержу Саргсяну, Барсегов Бегларяном, Самвел Галстяну і Геворк Арутюняну пред’явлено звинувачення за пунктом 1 частини 3 статті 38-179 Кримінального кодексу Вірменії (організація, підбурювання, сприяння в привласненні або розтраті в особливо великих розмірах), а Серго Карапетяну – за пунктом 1 частини 3 статті 179 (привласнення або розтрата в особливо великих розмірах).

Прихильники Саргсяна вважають цю справу політично мотивованою.

Сьогодні суд обговорив процедурні питання. Слухання справи по суті розпочнеться через кілька тижнів, або місяців.