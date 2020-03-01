Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян.
За його словами, чоловік і його 28-річна дружина повернулися до Єревану авіарейсом з Ірану.
Попередній тест виявив у чоловіка коронавірус, а результат дружини був негативним.
Зазначається, що це був спецрейс з вивезення громадян Вірменії з Ірану.
“Люди, які контактували з пацієнтом, будуть ізольовані. Я також хотів би зазначити, що в літаку, яким пасажир прибув з Тегерана, перебували громадяни Вірменії. Всі вони були в масках, а в аеропорту їх супроводжували в спеціальному порядку, без зайвих контактів” , – написав прем’єр-міністр.
Він також підкреслив, що всі, хто був у літаку будуть поміщені на 30-денний карантин в комфортабельний готель і отримають все необхідне для проживання.
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Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Субота, 29 лютого 2020 р.
Нікол Пашинян запевнив, що вживаються всі необхідні заходи, аби запобігти поширенню вірусу. Він також закликав громадян зберігати спокій.
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