Головне управління розвідки оприлюднило аудіоперехоплення, у якому військовослужбовець РФ розповідає про самопідрив одного з солдатів свого підрозділу та скаржиться на п'янство у підрозділі.

Джерело: ГУР.

Окупант у телефонній розмові поскаржився, що один із солдатів підірвався на гранаті у стані наркотичного сп’яніння.

Він виправдовується, мовляв “да никто его не душил, мы когда тело выносили, понял, оно, бл*дь, ну паровало”.

“Потому что он, бл*дь, под солями был, возьмите кровь на анализы”.

Також запевнив, що той закликав і його спробувати наркотики.

“У нас гранаты у всех в разгрузке есть, и там, бл*дь, стояла, ну понял, типа как камина рядом полочка, там эта – сгущенка стояла граната, она и стоит”.

Окрім цього, росіянин розповідає, що раніше солдат пропонував йому “зламати один одному руки”, аби нічого не робити та відпочивати.

Щобільше, ворог бідкається, що командир привозить на позиції підкріплення у стані алкогольного сп’яніння, проте, заперечити ніхто не наважується, оскільки за це можуть застосувати фізичну силу.

У ГУР нагадали, що за кожний воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Раніше Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення телефонної розмови російського військового, де він скаржиться на відсутність командування та погане постачання.

Нещодавно видання The New York Times розповіло, що нестача ресурсів і роз’єднаність у лавах військ — основні проблеми, які продовжують перешкоджати кампанії Кремля вже протягом 15 місяців. Проте, схоже, Путін налаштований “вести тривалу війну та боротися до кінця”.

аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що попри обмежені та локальні контратаки України на Бахмутському напрямку, окупанти, імовірно, зобов’язались посилити свої наступальні атаки.

16 травня Маляр заявила, що в той час, як українські війська звільнили приблизно 20 квадратних кілометрів території за останні дні, російські сили продовжують досягати незначних успіхів у Бахмуті.

Також вона додала, що у Бахмуті тривають важкі бої — російські військові підтягують до околиць десантно-штурмові загони. У місті та на околицях “зараз все складно”.

Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують використовувати концепцію “активної оборони” під час контрударів у невизначених районах поблизу Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий вкотре наголосив, що головною метою української оборонної операції в районі Бахмута є виснаження російських сил у цьому районі.