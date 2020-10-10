В армії США продемонстрували окуляри з доповненою реальністю для військових собак, які дозволяють їм отримувати накази на відстані.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У бойових діях солдати зазвичай направляють собак за допомогою сигналів руки або лазерних покажчиків, однак і те, і інше вимагає, щоб дресирувальник знаходився поблизу.

Завдяки новим очками доповненої реальності тварини зможуть отримувати команди дистанційно і працювати без безпосередньої присутності людини. У них вбудований індикатор візуальних команд, які собака навчена виконувати. Крім того, за допомогою окулярів той, хто буде направляти собаку, сам буде бачити поле бою її очима.

Автор технології доктор А. Дж. Пепер заявив, що проєкт все ще знаходиться на “початковій стадії дослідження”, однак перші результати “надзвичайно багатообіцяючі”.