У фармацевтичній компанії AstraZeneca впевнені, що нова версія вакцини проти COVID-19 з антитілом AZD3152 може захистити від усіх можливих штамів вірусу. Зокрема, пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє Reuters.

На тлі низки лабораторних досліджень було доведено, що нове антитіло AZD3152 здатне нейтралізувати усі відомі варіанти коронавірусу. Так, виконавча віцепрезидентка AstraZeneca з вакцин та імунної терапії Іскра Рейк заявила, що новий препарат буде доступним до кінця 2023 року.

Вона наголосила, що вакцину наразі найбільше потребують люди з ослабленою імунною системою, хронічними хворобами та ті, хто проходить імуносупресивне лікування.

Згідно з даними експертів, йдеться про близько 2% населення планети.