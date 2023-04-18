Про це повідомляє Reuters.
На тлі низки лабораторних досліджень було доведено, що нове антитіло AZD3152 здатне нейтралізувати усі відомі варіанти коронавірусу. Так, виконавча віцепрезидентка AstraZeneca з вакцин та імунної терапії Іскра Рейк заявила, що новий препарат буде доступним до кінця 2023 року.
Вона наголосила, що вакцину наразі найбільше потребують люди з ослабленою імунною системою, хронічними хворобами та ті, хто проходить імуносупресивне лікування.
Згідно з даними експертів, йдеться про близько 2% населення планети.
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