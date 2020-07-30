Про це свідчать дані на сайті центру.
Ураган рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю близько 8,7 м/с. Влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення шторму.
Усередині урагану швидкість вітру становить 23 м/с.
Зараз він знаходиться в 250 км на південь від пуерториканського порту Понсе.
Губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес прийняла рішення перевести на посилений режим служби національну гвардію острова.
Також берегова охорона попередила про високий ризик затоплень прибережних зон.
У Центрі зазначили, що якщо швидкість вітру шторму досягне 33 м/с, тобто на 10 одиниць більше, ніж зараз – його перекваліфікують в ураган.
- Раніше повідомлялося, що ураган “Ханна” обрушився на південь Техасу, чиновники попередили про небезпеку для життя, сильні вітри і зливи.