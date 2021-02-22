Бельгійський фотограф Ів Адамс зробив перші в історії фотографії жовтого пінгвіна. Він перебував серед тисяч інших на острові Південна Георгія в Атлантиці.

Фотографії Адамс опублікував у своєму Instagram.

Забарвлення цього пінгвіна відрізняється через те, що у його організмі нема меланіну, пояснює The Independent. Через це пір’я замість того, щоб чорніти, стає жовтим.

“Я ніколи раніше не бачив і не чув про жовтих пінгвінів. На тому пляжі було 120 тисяч птахів, і ця виявилася єдиною жовтою. Нам пощастило, що пінгвін зупинився прямо там, де були ми”, — розповів Адамс.

Вчені думають, що це відкриття відкриває новий клас пігментів пір’я.

Фото: yves_adams

“Пінгвіни використовують жовтий пігмент для залучення партнерів, і ми підозрюємо, що жовті молекули синтезуються всередині. [Жовтий колір] відрізняється від будь-якого з п’яти відомих класів пігментації пташиного оперення і являє собою новий шостий клас пігменту пір’я”, — каже дослідник Деніел Томас.