Внаслідок зіткнення автобуса і двох вантажівок у Польщі постраждали 16 українців.

Про це повідомило національне агентство “Укрінформ” з посиланням на генеральне консульство України в Кракові.

Уточнюється, що автобус, який потрапив в аварію в районі міста Богуславіце, перевозив близько 40 громадян України.

“На автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства сталася ДТП за участі вантажівок і автобуса українського перевізника. У ньому знаходилося близько 40 громадян України. В результаті аварії ушкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, один з них перебуває в критичному стані”, – сказано в повідомленні.

Також в консульстві заявили, що серед постраждалих немає дітей. Всі люди, які не потребували медичної допомоги, після аварії були тимчасово розселені в готелях.