В Авдіївці у Донецькій області за допомогою повітряних кульок військові запустили в небо прапор України.

Про це йдеться у повідомленні Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

У повідомленні зазначається, що попри жорсткі обстріли, сьогодні вранці в Авдіївці у небо було запущено державний прапор України. Під звуки виголошення традиційного гасла українського опору російським загарбникам синьо-жовтий стяг полетів угору.

Прапор розміром 20 на 15 метрів відправили у небо українські військові. Запускали на світанку, адже в цей час – найменший вітер. У кульки помістили листівки для окупантів з інструкцією, як здатися ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 31 річницю Незалежності нашої держави. 17 березня 1991 року проводився єдиний в історії СРСР Всесоюзний референдум про збереження СРСР. Одночасно з ним в Україні, за наполяганням Народного Руху України за перебудову, було проведене республіканське консультативне опитування: “чи згодні ви, щоби Україна була у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України”.

Понад 80% опитаних підтримали суверенітет. Здобутком ідеологічної боротьби Народного Руху України за перебудову стало те, що референдумом і опитуванням в Україні були легітимізовані щонайменше дві (а з бажанням Горбачова — три) зовсім різні форми союзної держави і зроблено крок до незалежності — зобов’язання республіканській владі розробити й ухвалити Декларацію про державний суверенітет України.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, а 1 грудня 1991 року це підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі.