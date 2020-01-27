Про це повідомляє The Washington Post.
“Донька Кобі – Джіана-Марія також була на борту вертольота і загинула в катастрофі”, – йдеться в повідомленні.
Крім знаменитого баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс і його дочки на борту вертольота було 3 людини.
Вони летіли на баскетбольне тренування дівчинки в Mamba Academy в Каліфорнії.
✨Speechless, speechless, that’s how you make me feel….
Though I’m with you I am far away and nothing… 🙏🏾🙏
Kobe Bryant and daughter Gigi ..😭💖 pic.twitter.com/T2LY7e9kWM
— ♛ |✊🏻✊🏿| ♛ (@Omar_777_) January 26, 2020
Rip 🙁 pic.twitter.com/n17sWMchuY
— Noah Sayed (@Noah_Sayed529) January 26, 2020
Журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі на своїй сторінці в Twitter повідомив про її смерть, а також що в катастрофі загинули ще одна дитина з академії і один з її батьків.
Аварія вертольота сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Загибель 41-річного Кобі Брайанта офіційно підтвердила влада.
Джіанна була другою дочкою Кобі і Ванесси Браянт. Всього в їхній родині було четверо дівчаток, наймолодша з яких з’явилася на світ в червні 2019 року.
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