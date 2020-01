Про це повідомляє The Washington Post.

“Донька Кобі – Джіана-Марія також була на борту вертольота і загинула в катастрофі”, – йдеться в повідомленні.

Крім знаменитого баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс і його дочки на борту вертольота було 3 людини.

Вони летіли на баскетбольне тренування дівчинки в Mamba Academy в Каліфорнії.

