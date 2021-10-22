Про це заявив директор компанії, повідомляє американський телеканал CBS News.
В Southwest Airlines працює 54 тисячі осіб. З них лише до 50% вакцинувалися проти коронавірусу.
Гендиректор компанії Гері Келлі сказав з цього приводу, що за місяць спливає термін, до якого адміністрація президента США Джо Байдена зобов’язала всіх федеральних службовців (серед них і працівники авіакомпаній та аеропортів) зробити щеплення проти коронавірусу. Тих, хто ослухається наказу – потрібно звільнити чи відправити в адміністративну відпустку.
Але Келлі вважає, що це неправильно й повідомив, що працівників Southwest Airlines це не стосуватиметься.
Кінцевий термін для вакцинації всіх працівників Southwest Airlines, згідно з федеральним законодавством, 8 грудня. Відмова персоналу від вакцинації загрожує компанії втратою федеральних контрактів, а наразі головний клієнт Southwest Airlines – уряд США.
Аби стимулювати працівників зробити щеплення проти коронавірусу, Келлі запровадив систему фінансових заохочень замість погроз звільненням.
“Я нікого не збираюся звільняти”, – сказав він.
- З 30 вересня працівники Delta, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, мають щотижня тестуватися й носити захисні маски у всіх приміщеннях компанії. Наразі весь персонал авіакомпанії, незалежно від статусу вакцинації, зобов’язаний носити захисні маски в літаках. Але це не стосується тих, хто працює в офісах.
- В американській авіакомпанії United Airlines також запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення слід до 25 жовтня задля продовження роботи в компанії.