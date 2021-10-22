В бюджетній американській авіакомпанії Southwest Airlines відмовились звільняти працівників, які з певних причин не зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це заявив директор компанії, повідомляє американський телеканал CBS News.

В Southwest Airlines працює 54 тисячі осіб. З них лише до 50% вакцинувалися проти коронавірусу.

Гендиректор компанії Гері Келлі сказав з цього приводу, що за місяць спливає термін, до якого адміністрація президента США Джо Байдена зобов’язала всіх федеральних службовців (серед них і працівники авіакомпаній та аеропортів) зробити щеплення проти коронавірусу. Тих, хто ослухається наказу – потрібно звільнити чи відправити в адміністративну відпустку.

Але Келлі вважає, що це неправильно й повідомив, що працівників Southwest Airlines це не стосуватиметься.

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Кінцевий термін для вакцинації всіх працівників Southwest Airlines, згідно з федеральним законодавством, 8 грудня. Відмова персоналу від вакцинації загрожує компанії втратою федеральних контрактів, а наразі головний клієнт Southwest Airlines – уряд США.

Аби стимулювати працівників зробити щеплення проти коронавірусу, Келлі запровадив систему фінансових заохочень замість погроз звільненням.

“Я нікого не збираюся звільняти”, – сказав він.