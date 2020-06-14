Австралійська поліція заявила, що заарештувала двох жінок після того, як у неділю був пошкоджений пам'ятник британського дослідника Джеймса Кука, капітана першого західного корабля, який досяг східного узбережжя Австралії.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У поліцію Нового Південного Уельсу повідомили про графіті на статуї Кука в Гайд-парку в центральному окрузі найбільшого міста Австралії.

За пошкодження пам’ятника були арештовані дві жінки у віці 20 років.

Їм було відмовлено в заставі, і буде пред’явлено звинувачення у пошкодженні майна.

Демонстрації проти расизму, які почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, проходять у багатьох країнах.