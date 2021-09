Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про те, що хлопчика знайшли, повідомили в поліції Нового Південного Вельса.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search. https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

Батьки звернулися до поліціянтів 3 вересня. Вони розповіли, що їх трирічний син, у якого діагностували аутизм, зник і вони не можуть його знайти. Хрещений батько хлопчика стверджував, що дитину могли викрасти, оскільки неодноразово помічав біля будинку автомобілі незнайомців.

Хлопчика шукали разом зі службовими собаками. На пошуки вирушили й сотні волонтерів. Дитину шукали попри холодну погоду та дощі. Через три доби, 6 вересня, хлопчика знайшли живим на березі однієї з місцевих річок.

Тепер він під наглядом медиків. Його одяг наскрізь мокрий, на нозі є кілька подряпин. В дитини на тілі багато укусів мурах та попрілості через підгузок.

Про те, що Ентоні знайшли, також повідомив очільник австралійського уряду Скотт Моррісон.

“Не можу уявити, як важко було пережити це Ентоні та його родині”.

Thank goodness. What a relief. I can’t imagine how traumatic this experience has been for AJ and his parents. Glad to hear he’s safe. Thanks to all at @nswpolice and our paramedics. https://t.co/pIL91J27Cc

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) September 6, 2021