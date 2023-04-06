Про це повідомило CNN.
26-річний чоловік у супроводі жінки взяв качкодзьоба з місцевого водотоку. Вони разом поїхали поїздом до сусіднього міста Кабултуре, де зайшли в торговий центр і показали тварину оточуючим. Після цього тварину випустили в сусідню річку.
Поліція не знайшла місцезнаходження качкодзьоба. Його поточний стан невідомий. У поліції попередили, що качкодзьоб може захворіти або померти, перебуваючи поза його природним середовищем існування. Місцевим не слід його годувати або переносити в інше середовище.
Крім того, самці качкодзьобів можуть бути небезпечними для людей, оскільки на їхніх задніх лапах знаходяться отруйні шпори.
“Якщо вам пощастить побачити качкодзьоба в дикій природі, тримайтеся на відстані. Ніколи не гладьте, не тримайте та не беріть тварину з дикої природи”, – йдеться у заяві поліції.
Поліцейські й Департамент охорони навколишнього середовища та науки виступили зі спільним закликом передати тварину ветеринару або поліцейській дільниці, якщо її знайдуть.
Тривають слідчі дії. Чоловік має постати перед судом 8 квітня.
Довідка. Качкодзьоби – невеликі земноводні ссавці, відомі своїм характерним дзьобом, схожим на качку. На відміну від більшості інших ссавців вони відкладають яйця, а також виробляють молоко для своїх дитинчат.
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