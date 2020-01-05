В Австралії для пожежних служб в Новому Південному Уельсі за 48 годин зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США).

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

З моменту виникнення пожеж у вересні загинули не менше 24 людини.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон призвав 3000 резервних військових для боротьби з пожежами і допомоги населенню.

У Канберрі якість повітря оцінюється як найгірше в світі, і жителям сказали не виходити з дому.

Австралійська авіакомпанія Qantas скасувала рейси в місто і з міста до кінця неділі.

Так, в соцмережі австралійський комік Селеста Барбер закликала своїх прихильників жертвувати гроші для боротьби з пожежами.

Після цього люди стали масово жертвувати. Зібрані кошти підуть в сільську пожежну службу штату Новий Південний Уельс і Фонд пожертвувань для пожежних бригад.

Ряд знаменитостей також пожертвували гроші – серед них американська співачка Пінк і лауреат премії “Оскар” Ніколь Кідман, яка пообіцяла 500 000 доларів.

У країні є ще майже 200 пожеж, понад 1200 будинків зруйновано і мільйони гектарів землі випалені.