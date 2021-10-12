Австралійська поліція звинуватила двох підлітків у вбивстві 14 кенгуру в прибережному пляжному містечку на південь від Сіднея.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У суботу місцеві мешканці знайшли мертвих тварин на двох різних дорогах в затоці Батманс, після чого було розпочато розслідування.

У поліції Нового Південного Уельсу уточнили, що групу кенгуру збила машина.

У понеділок в місті заарештували двох 17-річних хлопців, проте поліція не надала жодної інформації про мотиви обвинувачених.

Їх звинуватили у нерозсудливому побитті та вбивстві тварин; наступного місяця хлопців судитимуть.

Відповідно до закону Нового Південного Уельсу, будь-кому, хто був засуджений за жорстоке поводження з тваринами, загрожує до п’яти років в’язниці й штраф у розмірі 15 000 доларів США.

Серед убитих було двоє дитинчат кенгуру, а третє поранене дитинча знайшов місцевий мешканець наступного дня.

Представники служби порятунку дикої природи WIRES запевнили, що відтепер опікуватимуться кенгуру, що вижило. Волонтерська служба наголосила, що була шокована вбивствами в тихій прибережній зоні.