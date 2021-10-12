Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
У суботу місцеві мешканці знайшли мертвих тварин на двох різних дорогах в затоці Батманс, після чого було розпочато розслідування.
У поліції Нового Південного Уельсу уточнили, що групу кенгуру збила машина.
У понеділок в місті заарештували двох 17-річних хлопців, проте поліція не надала жодної інформації про мотиви обвинувачених.
Їх звинуватили у нерозсудливому побитті та вбивстві тварин; наступного місяця хлопців судитимуть.
Відповідно до закону Нового Південного Уельсу, будь-кому, хто був засуджений за жорстоке поводження з тваринами, загрожує до п’яти років в’язниці й штраф у розмірі 15 000 доларів США.
Серед убитих було двоє дитинчат кенгуру, а третє поранене дитинча знайшов місцевий мешканець наступного дня.
Представники служби порятунку дикої природи WIRES запевнили, що відтепер опікуватимуться кенгуру, що вижило. Волонтерська служба наголосила, що була шокована вбивствами в тихій прибережній зоні.
- У 2018 році в Австралії помер відомий кенгуру-велетень Роджер. Він прожив 12 років.