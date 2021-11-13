Австралійські екоактивісти з організації Extinction Rebellion скинули величезну купу кінського гною перед офісом міністра фінансів Саймона Бірмінгема в Аделаїді.

Про це повідомляє австралійський портал news.com.au.

Нагорі гнойової купи активісти прикріпили табличку з написом “кліматичний вигнанець”.

Вони також повісили таблички на вікні офісу з написом “Глазго був гівняним шоу” та “Від твого бензину смердить”.

“Ми прийшли, щоб передати невелике послання містеру Бірмінгему”, – сказала одна активістка.

“Ми залишили приємне послання, з яким, сподіваюся, сенатор Бірмінгем почуватиметься як удома, з усім цим лайном”, – сказав інший учасник акції.

Організація Extinction Rebellion у соціальних мережах заявила, що прем’єр-міністр Скотт Моррісон представив на кліматичному саміті в Глазго “слабкий план, який не має обов’язкової сили”.

“(Австралія) також відмовилася підписати глобальні зобов’язання, спрямовані на обмеження викидів метану та відмову від викопного палива. Натомість уряд продовжував безсоромно нарощувати видобуток вугілля та газу. Бірмінгем запевняє нас, що Австралія “переоцінює кліматичні показники. Кліматичний саміт був нісенітницею, і найбільше приголомшив внесок Австралії”, – йдеться у повідомленні екоактивістів.

Раніше повідомлялося, що Австралія обіцяє досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року.